В Кремле считают, что происходящее в Беларуси является внутренним делом страны, а проблемы белорусы решат сами - в рамках диалога, правового поля и без вмешательства извне.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

"Еще раз повторяю, мы за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога", - сказал Песков.

По его словам, потребности в оказании Россией помощи Беларуси по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас нет. Он подчеркнул, что и в Договоре о коллективной безопасности, и в договоре о Союзном государстве "действительно ряд обязательств сторон по взаимопомощи предусмотрен".

"Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет", - сказал Песков.

Напомним, ранее президент республики Александр Лукашенко заявил об отсутствии российских войск в Беларуси.

Между тем, 16 августа Лукашенко поговорил с Путиным по телефону, и Кремль подтвердил готовность оказать военную помощь.