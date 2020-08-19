В среду, 19 августа, в Киеве прошло заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

После заседания, на брифинге, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о том, как педагоги будут проводить занятия в новом учебном году в условиях эпидемии и кроме этого признал ситуацию с Covid-19 угрожающей.

Поэтому власти приняли решение открыть дополнительные медучреждения для больных коронавирусной болезнью в шести регионах и Киеве.

"Сегодня Госкомиссия по ТЭБ и ЧС рассмотрела состояние дел с загруженностью коек, выделенных для пациентов с коронавирусной болезнью. После изменения статистики по отчетности, когда регионы отчитываются не только о количестве больных на койках, но и о количестве пациентов с подозрением, пока им устанавливается диагноз, мы увидели значительное увеличение загруженности коек в шести регионах.

Дополнительно вводятся новые больницы в перечень медучреждений, где будет осуществляться госпитализация пациентов с коронавирусной болезнью. В частности, это Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ривненская области - в этих областях сегодня введутся дополнительные медучреждения. НСЗУ будет заключать дополнительные контракты", - уточнил Виктор Ляшко.

Ляшко также добавил, что своим решением Комиссия по ТЭБ и ЧС обязала все органы местного самоуправления обеспечить подведением кислорода как минимум 80% коек, выделенных для предоставления помощи пациентам с Covid-19.

Замминистра подчеркнул, что комиссия решила создать группы, которые проверят выполнение карантинных ограничений на местах.

"Дополнительно Комиссия решила создать на национальном уровне мобильные группы, которые поедут в трех направлениях, чтобы посмотреть, как органы местного самоуправления выполняют карантинные ограничения", - сказал Ляшко.

Напомним, что по данным на 19 августа в Украине снова отмечен антирекорд. Covid-19 за сутки заразились еще 1 967 человек.