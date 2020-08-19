Печерский райсуд Киева принял решение о повторном аресте более четырех десятков картин Петра Порошенко по делу о незаконной переправке их через государственную границу.

Об этом сообщил адвокат экс-президента Илья Новиков, передает пресс-служба "Евросолидарности".

По словам адвоката, защита Порошенко будет оспаривать принятое судом решение, а попытка повторно арестовать коллекцию картин - это попытка полтического преследования.

"Сама по себе ситуация, когда Печерский суд повторно принимает решение об аресте имущества по скандальному делу, решение по которому апелляционным судом однажды было признано полностью незаконным, — не сенсация. Те же люди, тот же прокурор идет повторно с этим новым ходатайством об аресте имущества...То есть важно не то, что решил Печерский суд, а то, что Офис генпрокурора, конечно в координации с другими структурами, решили продолжить то, что они начали", - сказал Новиков.

По его словам, эта ситуация демонстрирует, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки и "давать заднюю".

Напомним, 26 мая Петра Порошенко вызывали на допрос в ГБР, касаться он должен был "картинного дела", однако в Госбюро расследований он не пришел. Зато открыл выставку с 43 полотнами, которые проходят по этому делу. В этот же день спецназ ГБР взял штурмом художественный музей Ивана Гончара.

"Страна" подробно разбиралась, что вменяют Порошенко по "картинному делу" и зачем ГБР штурмовало музей.

Также мы писали, что суд арестовал картины, выставленные в Музее Гончара, но решил их не изымать. А в конце августа Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции картин известных художников, принадлежащих экс-президенту.