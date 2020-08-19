Александр Цебрий, мэр Умани, который ночевал на Банковой в надежде встретиться с президентом Владимиром Зеленским и решить наконец-то проблему с делегациями хасидов на Рош Ха-Шана, рассказал "Стране" о новом повороте в своем деле.

Вчера, 18 августа, у него была встреча с уполномоченными представителями Офиса президента и он прекратил ночевки на асфальте под резиденцией главы государства.

"У нас был конструктивный разговор, сейчас еще жду звонок и мы продолжим общение. Я донес до власти позицию уманьчан и думаю, что сегодня позитивно решим вопрос. Также объяснил нюансы, мы отработаем алгоритм, который должен быть при нетрадиционном праздновании Рош-Ха-Шана. Давайте мы дойдем до конструктивного мнения и вы меня наберете через часа три и я нормальным человеческим языком расскажу потом все.

Если кратко, то состоялась прелюдия, а обо всех остальных моментах расскажу позже. Я уже нахожусь в человеческих условиях и даже принял душ. Так что, все нормально", - заявил нам мэр Умани.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в этом году Умань, несмотря на коронавирус, могут посетить до 10 000 паломников.

В материале "Операция "С новым годом" мы подробно выяснили, как украинские власти хасидам в Умань путь закрывали.