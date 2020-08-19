В Беларуси сторонники действующего президента Александра Лукашенко запустили в оборот стикеры на тему охвативших республику протестов. Набор стикеров под названием "ЯМЫБатька" доступен для скачивания в телеграм-канале "Пул Первого".

Стикеры критически отображают происходящие в Беларуси протесты, предупреждают о последствиях и направлены на поддержку президента Александра Лукашенко.

Один из них намекает на иностранное вмешательство: "Из Литвы болтать легко". На другом в ореоле красно-зеленого сердца изображен Лукашенко: "Отстоим Батьку". "Я просто тут гуляю" называется стикер, на котором ОМОНовец замахивается на митингующего с коктейлем Молотова в руке. "Саня остается с нами!" утверждает изображение автомобиля с развивающимся из него флагом Беларуси.

Часть стикеров показывает последствия протестов - люди с флагами падают в яму, а на фоне пожара и руин митингующие кричат "Батька, вернись".

Загрузить стикер-пак можно здесь.

Напомним, в Беларуси уже вторую неделю продолжаются протесты, вспыхнувшие после выборов президента 9 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов в Беларуси.

Также мы сообщали, что в Беларуси ОМОН разогнал людей, собравшихся у Минского тракторного завода.