Фитнес Ассоциация Украины и фитнес-комьюнити сейчас активно лоббирует изменения в решения Кабмина о карантинных ограничениях. Они пытаются добиться того, чтобы спортивные клубы не попали под ограничение их деятельности в рамках "оранжевой зоны" адаптивного карантина. Представители фитнес-индустрии считают, что это абсолютно нелогично.

Об этом "Стране" сообщил основатель международной франчайзинговой сети фитнес-клубов "MalibuFIT" Дмитрий Чорный.

"Мы добивается того, чтобы закрытие фитнес-индустрии на карантине перенесли с "оранжевой" зоны в "красную". Сейчас Минздрав утвердил, что фитнес-клубы должны закрываться при попадании региона в "оранжевую" зону, что совершенно нелогично. Целесообразно закрывать работу спортклубов тогда, когда закрывается все ("красная" зона предполагает остановку работы транспорта, кафе и т.д.)", - пояснил Дмитрий Чорный "Стране".

Он добавил, что представители спорт-индустрии встречались с министром молодежи и спорта Украины. "Он обещал поддержать эту инициативу", - сказал Дмитрий. По его словам, статистика подтверждает, что вероятность заразиться коронавирусом в спортзалах очень низка.

Кроме того, представители фитнес-клубов также написали открытое письмо к властям и собираются подавать соответствующую петицию. Они просят перенести закрытие спортзалов с "оранжевой" зоны в "красную".

"...с начала действия ограничений "оранжевой" зоны, человек, который воспользовался метро и находится там на расстоянии 0,1-1,0 метров от других людей, не сможет потренироваться в спортзале, где расстояние между людьми 3,0-10,0 метров?", - пишут они.

Представители фитнес-студий поделились своей точкой зрения по поводу решения Минздрава о таких ограничениях и оценили опасность развития болезни среди своих клиентов.

Они выделили шесть основных пунктов, по которым фитнес-индустрия считается не такой опасной для распространения Covid-19 среди посетителей, как о ней говорят.

1. По данным исследований компании FitnessConnectUA, в Украине спортзалы и фитнес-центры, в основном, посещают люди в возрасте от 18 до 50 лет. В возрасте старше 60 лет - только 4%.

2. По их же данным, фитнес-услугами в спортзалах пользуется только 2,9% населения.

3. В первом исследовании, проведенном Федеральным офисом здравоохранения Швейцарии в июле 2020 указывается, что шансы заболеть, в частности, в спортзале, составляют менее 2%.

4. В большинстве случаев Covid-19 вызывает лишь незначительные симптомы и лечится в домашних условиях.

5. Если у человека трудно проходит заболевание, то, в основном, развивается пневмония, то есть воспаление легких.

6. Летальность коронавируса, то есть доля смертей от всех случаев заражения, составляет всего 1,29 процента.

Напомним, с 17 августа в Украине по-новому распределены карантинные зоны. Страну разделяют на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Существует "красная" - самая опасная, "желтая", "оранжевая" и "зеленая" зоны.

"Оранжевая" зона, кроме ограничений "желтой", предусматривает, в частности, закрытие спортзалов и фитнес-центров.