Вслед за СБУ, которая отреклась от минской спецоперации с наемниками, высказась и Служба внешней разведки. По словам СВР, информационная спецоперация по появлению и задержанию в Минске наемников, которых Киев называет боевиками ЧВК "Вагнера", имеет "российское происхождение". Ее целью было, в частности, дискредитировать украинские власти.

Об этом в среду, 19 августа, информирует пресс-центр СВР.

"Специальная информационная операция т.н. "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение", - говорится в сообщении.

В СВР заявили, что задачами операции являлась дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов и обвинения в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси "и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета".

Кроме того, в СВР уверены, что еще одной целью операции была дискредитация украинских властей "с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов".

"Обращаем внимание гражданского общества и СМИ Украины на осторожное обращение с контентом, созданным российскими спецслужбами, который имеет откровенный антиукраинский характер и наносит ущерб национальной безопасности государства", - добавили представители ведомства.

Напомним, ранее появилась информация о том, что историю с заманиванием "вагнеровцев" в Беларусь устроили украинские спецслужбы, но она была сорвана Офисом президента, а именно главой ОП Андреем Ермаком. Сам Ермак эти обвинения отрицает.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сказал, что "вагнеровцов" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

В то же время слова Буданова категорически расходятся с версиями, который высказал главред "Цензора" Бутусов, а также нардеп от партии Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

По их версии "наемников ЧВК" выманили в Минск в рамках операции спецслужб Украины.

Отметим, что судя по логике заявления СВР Юрий Бутусов и Алексей Гончаренко являются участниками "российской информационной спецоперации", цель которой "вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета", а также дискредитация украинской власти накануне местных выборов.

Напомним, по версии нардепа Гончаренко и Бутусова, россиян, хотели отправить из Минска на самолете, который посадить затем в Киеве и "принять" всех 32 "вагнеровцев" для пополнения обменного фонда и получения показаний по их участию в войне на Донбассе. Но по настоянию Ермака операция была перенесена, а затем из окружения Зеленского пошла утечка информации и россиян захватили белорусские спецслужбы.

Эта версия почти совпадает с версией, которую еще до выборов в Беларуси озвучивали российские СМИ. С тем лишь различием, что, по мнению россиян, СБУ заманила "вагнеровцев" в Минск для того, чтобы сдать их белорусским властям для того, чтоб столкнуть лбами Путина и Лукашенко, а затем и получить воевавших на Донбассе "наемников ЧВК" в порядке экстрадиции (чем рассорить РФ и Беларусь окончательно).

Подробно мы анализировали эти версии в нашей статье "Госизмена на Банковой. Как Зеленского и Ермака обвинили в провале спецоперации по "вагнеровцам".