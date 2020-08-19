До нового учебного года осталось совсем немного времени и власти решают серьезную проблему - как обезопасить педагогов и учеников от Covid-19 в условиях не стихающей эпидемии коронавируса. Одной из таких мер может стать выделение учителям не масок, а специальных прозрачных защитных щитков.

Такую идею во время брифинга озвучил сегодня, 19 августа, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы меняем требования к применению средств индивидуальной защиты педагогического состава. На предложения работников образования, во время проведения уроков мы разрешим носить вместо масок прозрачный защитный щиток, который выполняет те же функции, но позволяет проводить образовательный процесс, передавая все эмоции педагога", - заявил Виктор Ляшко, как передает "Интерфакс-Украина".

Также главный санврач добавил, что отдельно поднимался вопрос о необходимости проведения медосмотров перед началом учебного года для всех первоклассников.

Кроме того, Ляшко сообщил, что 20 августа на сайте Минздрава будут обнародованы правила утилизации средств индивидуальной защиты в учреждениях образования.

Ранее сообщалось, что маски обязаны будут носить учителя в "оранжевой" зоне по коронавирусу.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 19 августа.