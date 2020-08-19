Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике на сегодня нет иностранных войск, а слухи о технике, прибывшей из России, являются фейками.

Об этом пишет "БелТА".

"Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", - сказал Лукашенко.

По словам президента, в сети выложили видео, на котором засняты белорусские БТР, которые по его поручению, двигались к западной границе (воздушно-десантная бригада перебрасывалась из Витебска в Гродно). Между тем, пользователи заявили, что это российская техника.

"Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", - сказал Лукашенко.

Напомним, "Страна" писала о том, введет ли Путин войска в Беларусь после звонка Лукашенко.

Также мы сообщали, что Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов в Беларуси.