Сотрудники Службы безопасности Украины не готовили спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" в Минске перед выборами президента Беларуси. Информацию, которую ранее распространили об этом нардеп Алексей Гончаренко, главред "Цензора" Юрий Бутусов и журналистка Янина Соколова в украинской спецслужбе назвали фейком.

Об этом в среду, 19 августа, информирует пресс-служба ведомства.

"Данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", - говорится в сообщении СБУ, обнародованном в среду.

Представители ведомства также заявили, что ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах "наемника ЧВК" с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Поэтому "титрование одного из участников разговоров, как "офицер СБУ", является домыслом и сознательной манипуляцией" (речь идет об аудиозаписях, которые вчера вчера обнародовала Янина Соколова).

"Мы понимаем, что инициаторы таких информационных "вбросов" действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой". Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что историю с заманиванием "вагнеровцев" в Беларусь устроили украинские спецслужбы, но она была сорвана Офисом президента, а именно главой ОП Андреем Ермаком. Сам Ермак эти обвинения отрицает.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, которого назначили на должность 5 августа, сказал, что "вагнеровцов" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

В то же время слова Буданова категорически расходятся с версиями, который высказал главред "Цензора" Бутусов, а также нардеп от партии Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

По их версии "наемников ЧВК" выманили в Минск в рамках операции спецслужб Украины.

Напомним, по версии нардепа Гончаренко и Бутусова, россиян, хотели отправить из Минска на самолете, который посадить затем в Киеве и "принять" всех 32 "вагнеровцев" для пополнения обменного фонда и получения показаний по их участию в войне на Донбассе. Но по настоянию Ермака операция была перенесена, а затем из окружения Зеленского пошла утечка информации и россиян захватили белорусские спецслужбы.

Эта версия почти совпадает с версией, которую еще до выборов в Беларуси озвучивали российские СМИ. С тем лишь различием, что, по мнению россиян, СБУ заманила "вагнеровцев" в Минск для того, чтобы сдать их белорусским властям для того, чтоб столкнуть лбами Путина и Лукашенко, а затем и получить воевавших на Донбассе "наемников ЧВК" в порядке экстрадиции (чем рассорить РФ и Беларусь окончательно).

Ранее "Страна" писала почему вторая версия на данный момент выглядит более правдоподобной, чем первая.