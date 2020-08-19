Известный юрист, народный депутат из фракции "Батькивщина" и давний соратник Юлии Тимошенко приобрел самую новую модель представительского седана немецкой марки Audi.

Как стало известно "Стране", в июле политик потратил почти 4,5 млн грн, что отображено в его налоговых документах. Власенко подал дополнения к своей декларации с существенными изменениями.

Так, по отчетности видно, что депутат продал одни из двух своих Lexus за 730 000 грн и взамен купил Audi A8 2020 года выпуска за 4 328 700 грн. Еще 163 952 грн он заплатил за страховку и 180 363 грн сбора в пенсионный фонд при регистрации авто. Сделка состоялась в красивую дату 07.07.2020. К тому же, семерки еще и сулят удачу по многим поверьям.

Власенко выбрал полноприводный люксовый седан представительской категории, предназначенный для состоятельных бизнесменов, высокопоставленных чиновников, топовых звезд шоу-бизнеса, которые много времени проводят в дороге. При покупке можно выбрать стандартный кузов, либо удлиненный вариант. Внутри практически отсутствуют кнопки, их заменили тачскрины (сенсорные экраны).

Салон оформлен мягчайшей кожей, деревом, алюминием. Пассажир, который едет сзади, может обустроить себе рабочее место с откидным столом и встроенным планшетом. А еще переднее сидения оснащены массажерами в спинке. Эта машина за 5,5 секунду может с места разогнаться до скорости 100 км/час.

Напомним, в мае, в разгар третьей рабочей сессии Верховной Рады, Тимошенко была замечена на отдыхе во Львовской области в Edem Resort Medical & Spa вместе с Власенко.

Также мы писали о том, что Власенко в этом году получил 150 миллионов гривен от американской юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, которая в 2012 году работала против Тимошенко в США в интересах Виктора Януковича.