Во вторник, 18 августа, в киевском спортзале обокрали бывшего начальника Межрегионального регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции (МРЭО ГАИ) в Черкассах и Винницкой области. У него стащили Iphone, швейцарские часы и около 10 000 гривен.

Об этом сообщил корреспондент "Страны".

Кража произошла в элитном спортзале на улице Физкультуры в столице. Вероятно, вор был постоянным клиентом этого зала, раз смог пройти мимо администратора и охраны в раздевалку прямо к шкафчикам. Скорее всего, там, уже под видом клиента, он спокойно наблюдал, кто из посетителей мог оставить ценности.

Как выяснилось, его привлек один из клиентов, который положил в шкафчик дорогой смартфон, часы и кошелек. Как только раздевалка опустела, вор без труда его вскрыл и забрал оттуда Iphone, дорогие швейцарские часы и около десяти тысяч гривен.

По информации наших источников в правоохранительных органах, его случайной жертвой стал экс-высокопоставленный сотрудник ГАИ, который до Майдана возглавлял МРЭО ГАИ в Черкассах и Винницкой области. В настоящее время, по заявлению потерпевшего, полиция начала расследование по ст.185 УК Украины - кража. В правоохранительных органах заявили, что вор пока не пойман, следствие продолжается.

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