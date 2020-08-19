Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Координационный совет белорусской оппозиции, созданный для передачи власти, черной сотней. По его словам, он организован незаконно.

Об этом сообщает "БелТА".

"Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - сказал Александр Лукашенко.

Он считает, что Координационный совет оппозиции создан с целью захвата власти, что не является законным.

"Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом", - заявил президент Беларуси.

Напомним, в Беларуси по поручению главного оппонента Александра Лукашенко на выборах президента Светланы Тиховской был создан Координационный совет по передаче власти в республике. В него вошли политики, журналисты, бизнесмены юристы и деятели культуры.

А Лукашенко уже заявил, что создание подобного органа - это попытка захвата власти. Впрочем, оппозиция этот тезис опровергла.