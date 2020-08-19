Лукашенко хочет раздать "черносотенцам" из Координационного совета оппозиции метлы и лопаты вместо портфелей
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Координационный совет белорусской оппозиции, созданный для передачи власти, черной сотней. По его словам, он организован незаконно.
Об этом сообщает "БелТА".
"Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - сказал Александр Лукашенко.
Он считает, что Координационный совет оппозиции создан с целью захвата власти, что не является законным.
"Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом", - заявил президент Беларуси.
Напомним, в Беларуси по поручению главного оппонента Александра Лукашенко на выборах президента Светланы Тиховской был создан Координационный совет по передаче власти в республике. В него вошли политики, журналисты, бизнесмены юристы и деятели культуры.
А Лукашенко уже заявил, что создание подобного органа - это попытка захвата власти. Впрочем, оппозиция этот тезис опровергла.