В Киеве несколько десятков человек вышли под офис Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) с требованием уволить председателя правления Зураба Аласанию. Поводом к протесту послужил скандал, разгоревшийся вокруг нацотбора на детское Евровидение из-за аннулирования конкурсной заявки 12-летнего певца-сироты Максима Ткачука. Мальчик являлся лидером по числу голосов и это гарантировало ему участие в отборе, но чиновники решили иначе.

Фото: Страна

Вышедшие в среду, 19 августа, на протест в поддержку Максима Ткачука представляют молодежное крыло ОПЗЖ. Они призывают поддержать талантливого ребенка, которому отказали в участии в нацотборе за то, что он спел не ту песню на международном конкурсе в Лондоне, откуда он привез Украине победу сразу в трех номинациях. В одной из них он исполнял песню "Смуглянка".



Сегодня эту песню под зданием НОТУ распевали протестующие. Также участники пикета кричат "Позор чиновникам!" и требуют от руководства телеканала позволить 12-летнему Максиму Ткачуку участвовать в нацотборе на детское "Евровидение".

Ранее "Страна" писала о том, что в НОТУ соврали об организаторах конкурса, из-за которого сироту Максима Ткачука не пустили на Евровидение.

Также мы сообщали, что в соцсетях считают, что после скандала с мальчиком-сиротой Аласания должен уйти со своего поста.