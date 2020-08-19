Национальная общественная телерадиокомпания Украины не может отменить решение о запрете 12-летнему Максиму Ткачуку участвовать в детском "Евровидении". При этом сам школьник, которого националисты затравили за исполнение песни "Смуглянка", является "оружием в руках врага".

Об этом во вторник, 18 августа, написал генеральный продюсер телеканала "Суспильне UA" Ярослав Лодыгин в своем Facebook.

"К сожалению, никого из нас не учили противодействовать гибридной (информационной в том числе) войне, которую развязали против нашей страны. Поэтому и ошибки возможны. Стать инструментом в политических разборках и даже оружием в руках врага - не так уж и трудно. Но призываю нас всех не ссориться, а искать выход", - написал он.

Тем не менее, вместо права участвовать в детском "Евровидении" Максиму предложили помощь с записью его дебютного альбома в Доме звукозаписи.

"Мы не можем отменить решение, потому что нарушение порядка произошло, но Общественный вещатель признает талант Максима, поэтому предлагает возможность сделать запись своего дебютного альбома в сотрудничестве с нашими творческими коллективами (Симфонический оркестр и Хор Украинского радио) на базе уникального Дома звукозаписи, где делали свои записи все крупнейшие украинские звезды разных времен - от Софии Ротару до Океана Эльзы", - добавил Лодыгин.

Напомним, 17 августа стало известно, что 12-летнему школьнику-сироте Максиму Ткачуку, который лидировал в онлайн-кастинге претендентов на участие в национальном отборе для детского "Евровидения", чиновники НОТУ аннулировали конкурсную заявку.

При этом глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что такое решение было принято ввиду того, что ранее школьник выступал на конкурсе, который якобы организовывали власти Российской Федерации. Однако, как выяснила "Страна" слова Аласания оказались недостоверными - мероприятия организовывала лондонская музыкальная школа.

На том самом конкурсе, который прошел в Лондоне носит название "Stars of the Albion", мальчик исполнил три песни, которые принесли ему соответствующее количество наград. Одной из этих песен была "Смуглянка" - советская военная композиция. Во время номера школьник был одет в костюм, стилизованный под форму фронтовиков. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях. Армия хейтеров обрушилась на мальчика, националисты называли его "пропагандистом русского мира", а учителей и родителей обозвали "сволочами" и "предателями".