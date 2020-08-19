Власти Латвии отказались признать главного соперника нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко Светлану Тихановскую президентом республики. По мнению главы МИД Латвии, лучший выход из сложившейся ситуации - повторные выборы.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса пишет Telegram-канал Sputnik, в среду, 19 августа.

По его словам, Рига не видит возможности назвать Тихановскую победителем по итогам голосования на президентских выборах.

Он пояснил, что "никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов". "Мы, конечно, не знаем реальных результатов выборов 9 августа, поскольку видим масштабную фальсификацию", - сказал он.

Глава латвийского МИД отметил, что решение о повторных выборах может быть принято только в самой Белоруссии, голосование должно пройти при участии международных наблюдателей.

Напомним, ЦИК Беларуси огласила окончательные результаты выборов президента республики. На них с результатом в 80,1% одержал победу действующий глава Беларуси Александр Лукашенко. За Светлану Тихановскую проголосовали 10,1%.

После чего Тихановская призвала Европу не признавать победу Лукашенко. Она заявила, что выборы не были честными, результаты сфальсифицировали. Экс-кандидат напомнила, что инициировала создание Координационного совета Беларуси, чтобы содействовать мирному трансферу власти.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Латвия, Литва и Польша разработали план помощи республике по выходу из политического кризиса.