У командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы подтвердили коронавирус, слухи о котором появились накануне. Контр-адмирал переносит болезнь бессимптомно и продолжает работать, но удаленно. Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источник в командовании национального флота.

По данным издания, сделанный военачальнику тест на Covid-19 показал положительный результат еще в прошлую пятницу.

В связи с болезнью командующего на самоизоляцию ушли несколько десятков офицеров, которые контактировали с ним в последнее время. Источник утверждает, что у Неижпапы и у других заболевание протекает бессимптомно, они работают, но удаленно, поддерживая связь друг с другом.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе скончался капитан судна "София", на борту которого выявлена вспышка Covid-19.

Также мы сообщали, что в прокуратуре Харьковской области выявили вспышку коронавируса.