Предлагаем читателям гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье, 23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами. Достичь запланированного могут помешать нерешительность и сомнения.

Звезды советуют проявлять максимальную сознательность, в частности и к выбору пищи на сегодняшний день.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнов переполняет творческая энергия, способная вдохновить вас на ответственный подход к работе. Возможно, к тому списку задач и планов, который вы для себя наметили, нужно отнестись как к игре. Не будьте слишком серьезны, чтобы жизнь ваших родных рядом с вами не показалась невыносимой. Попытайтесь учитывать мнения окружающих и не концентрироваться на своих обидах.

Телец (21.04 - 20.05)

В жизнь Тельцов идет успех, однако представители знака не воспринимают его всерьез. Звезды советуют вам приложить максимальные усилия, чтобы встать на пьедестал и поверить в себя. Вечером могут возникнуть сложности в общении, если вы не обладаете ораторским искусством. У некоторых представителей знака разрешится ситуация с бракоразводным процессом.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы могут проявлять сегодня мужские качества характера - воинственность, принципиальность, силу воли. Вы выступаете борцами за справедливость и готовы восстать против системы и правил, которые вам стараются навязать. Вы четко видите социальные проблемы и пытаетесь защитить не только себя, но и права ваших близких.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам свойственно всё принимать на свой счет, настолько сегодня возрастет их чувствительность и эмпатия. Постарайтесь не воспринимать всерьез ни одно высказывание окружающих, не спорьте с мнением других, не пытайтесь доказать кому-то свою правду. Людям свойственно проецировать свои проблемы и комплексы на других. Будьте честны с собой и распрощайтесь с теми людьми, которые тянут вас вниз.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львы могут позволить себе сконцентрироваться на себе и своих желаниях. Вы действительно от многого устали и внутри все больше возрастает желание независимости. Чтобы справиться с волнением, чаще хвалите и подбривайте себя, посвящайте достаточно времени для отдыха или романтических увлечений. Выберите занятие по душе - шопинг или спа-процедуры сегодня пойдут на пользу.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девам необходимо вспомнить про обещания, которые вы давали в своей жизни. В течение нескольких дней постарайтесь выполнить некоторые из них. Те клятвы, которые уже неактуальны для вас, попытайтесь отменить. Простите обиды, поблагодарив недругов за опыт. Так вы закроете кармические долги и привлечете удачу в свою жизнь.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня вы можете быть непредсказуемыми: то вести себя тихо, то вдруг проявлять агрессию. Перепады настроения связаны с вашим опасением и тревогами о том, правильно ли вы живете. Отпустите все сомнения, начинания невозможны без некоторых ошибок. У некоторых представителей знака представится возможность переезда или приобретения недвижимости.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В жизни Скорпиона есть человек, с которым вы ощущаете себя гармонично даже понимая, насколько вы разные с ним. Вы тщетно доказываете, что противоположности притягиваются, но раните его своим непониманием. Звезды советуют вам прояснить ваши чувства и не пытаться манипулировать мнением людей. Легче поменять свою точку зрения, чем изменить ситуацию.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы могут многого добиться в жизни, если проявят последовательность. Сейчас нельзя распыляться на окружение и лишние коммуникации, следуйте заранее намеченной стратегии, чтобы легко справиться с трудностями, которые появились на вашем пути. А это непредвиденные расходы и необходимые покупки, которые скорректируют ваши планы.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги настолько упрямы в достижении цели, что могут сдвинуть с места даже неподъемное дело. Впрочем, в общении с противоположным полом старайтесь действовать мудро и выстраивать ситуацию так, чтобы создавалось впечатление обоюдного решения. Некоторые представители знака смогут покончить с токсичными отношениями.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев есть возможность расслабиться и восполнить энергию на природе, насладиться чистым воздухом, помечтать у костра. Звезды советуют вам отпустить все проблемы и побыть в месте силы, где вы можете ощутить себя защищенным. Совсем скоро все проблемы материального плана разрешаться, вы сможете принять решение, которое устроит обе стороны.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы могут наконец-то реализовать одну из своих бизнес-идей и открыть себя миру. Возможно, вы сомневаетесь, достаточно ли проявлена ваша индивидуальность в стартапе. Главное - не идти на рисковые авантюры, вовлекайтесь в процесс постепенно, заручайтесь поддержкой противоположного пола и проводите время с пользой.