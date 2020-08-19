В Минске, в военном госпитале умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, который получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время протестов в районе Московской администрации. В тот день правоохранители применяли летальное оружие.

Об этом в среду, 19 августа, информирует издание tut.by.

В свою очередь родственники погибшего утверждают, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался с правоохранителя, не конфликтовал, а просто шел. По их словам, выстрел в мужчину был сделан с крыши здания.

Родственники Шутова не могли найти его на протяжении двух суток, однако позднее им стало известно, что он был доставлен сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Дочь погибшего Людмила рассказывала что у отца огнестрельная травма, "повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза".

Геннадий Шутов умер в госпитале среду, 19 августа, в 10:20.

В МВД Беларуси сообщили, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из огнестрельного оружия на поражение. По данным милиции, есть раненый. Имели ли они в виду Геннадия Шутова, неизвестно. Милиция уточнила, что на поражение стреляли для защиты жизни и здоровья сотрудников от "группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках", когда тех не остановили предупредительные выстрелы в воздух.

Напомним, ранее правозащитники говорили о пяти погибших в ходе протестов против президента Беларуси Александра Лукашенко. В свою очередь правоохранители заявляли о двух летальных случаях.

Ранее мы публиковали видео последних секунд жизни Александра Тарайковского, который погиб на улице Минска во время акции протеста.