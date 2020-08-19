Четырехлетняя девочка погибла и две женщины травмированы в результате ДТП, которое произошло в Каменском (Днепропетровская область) вечером во вторник, 18 августа, на проспекте Свободы. Водитель легковушки совершил наезд на ребенка, его маму и бабушку, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщается на сайте ГУНП в Днепропетровской области.

"Как предварительно установили следователи, водитель автомобиля Mitsubishi Galant двигался по левой полосе по пр. Свободы г. Каменское. Во время движения он совершил наезд на трех человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил смертельную травму и скончался в больнице. 50-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение, а 31-летняя женщина получила легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за рулем авто был 26-летний житель Днепра. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожье водитель "Таврии" подталкивал пешеходов бампером, чтобы они быстрее шли по "зебре".

Также мы сообщали, что появилось видео, как в Киеве женщину сбили прямо на пешеходном переходе.