В Киеве число выявленных случаев коронавирусной болезни увеличилось на 215 за прошедшие сутки. Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом с начала эпидемии выросло до 10 945.

Об этом в среду, 19 августа, информирует пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

Так, за прошедшие сутки Covid-19 подтвердился у:

110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет

92 человека в возрасте от 18 до 83 лет

5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17

Коронавирусную болезнь также выявили у шести медиков.

Увеличилось также количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3484 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35, в Подольском - 26 и в Деснянском районе - 22 случая.

Отметим, что сегодняшний показатель занял "второе место" в коронавирусном рейтинге Киева. Рекорд держится с 15 августа, когда стало известно о 232 новых случаях фиксирования инфекции.

Напомним, сегодня в Украине был зафиксирован очередной коронавирусный антирекорд - за сутки Covid-19 подтвердился у 1967 человек.

Ранее мы писали, что наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено в Харьковской области.