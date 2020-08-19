Глава Офиса президента Андрей Ермак опровергает информацию о том, что спецоперация СБУ по поимке "вагнеровцев" сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

Об этом он рассказал в комментарии LB, в среду, 19 августа.

Ермак ушел от прямого ответа на вопрос была или нет эта спецоперация СБУ.

"Я не могу комментировать любые операции украинских спецслужб, ведь они являются секретными. Офис Президента Украины примет во внимание информацию, которая была распространена отдельными СМИ и в социальных сетях, о возможной причастности Службы Безопасности Украины и ГУР МОУ и других государственных органов с процессуальным документирования появления российских наемников из числа граждан Украины на территории Республики Беларусь", - сказал Ермак.

Но при этом он напомнил, что версия об операции украинских спецслужб по заманиванию "наемников ЧВК" в Минск появилась 6 августа в российском издании "Комсомольская правда". "Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий", - сказал Ермак.

По его словам, какие-то внутренние силы также решили использовать эту дезинформацию "в собственных целях накануне выборов". Он также предположил, что "кому-то очень хочется сорвать прекращения огня на Донбассе".

По словам Ермака, информация о том, что он якобы предлагал "перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с РФ о пленных", не соответствует действительности.

Также Ермак говорит, что не знает о требованиях экс-главы ГУР Василия Бурбы проверки на полиграфе участников совещания с спецоперации. "Но, убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой - раскол украинского общества", - подытожил глава ОП.

Напомним, ранее появилась информация о том, что историю с заманиванием "вагнеровцев" в Беларусь устроили украинские спецслужбы, но она была сорвана Офисом президента, а именно главой ОП Андреем Ермаком (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, которого назначили на должность 5 августа, сказал, что "вагнеровцов" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. По его словам, ФСБ заранее готовила фейковых версию о якобы причастности СБУ к задержанию.

В то же время слова Буданова категорически расходятся с версиями, который высказал главред "Цензора" Бутусов и видеоблогер Янина Соколова, а также нардеп от партии Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

По их версии (которая подтверждается записями разговоров сотрудников украинских спецслужб с "вагнеровцами") "наемников ЧВК" выманили в Минск в рамках операции спецслужб Украины.

В тоже время, есть разночтения в том, какая была цель этой спеоперации.

По версии нардепа Гончаренко и Бутусова, их хотели отправить из Минска на самолете, который посадить затем в Киеве и "принять" всех 32 "вагнеровцев" для пополнения обменного фонда и получения показаний по их участию в войне на Донбассе. Но по настоянию Ермака операция была перенесена, а затем из окружения Зеленского пошла утечка информации и россиян захватили белорусские спецслужбы.

По версии, которая сейчас является почти что официальной в России, СБУ заманила "вагнеровцев" в Минск и сдала их белорусским властям для того, чтоб столкнуть лбами Путина и Лукашенко, а затем и получить воевавших на Донбассе "наемников ЧВК" в порядке экстрадиции (чем рассорить РФ и Беларусь окончательно).

Ранее "Страна" писала почему вторая версия на данный момент выглядит более правдоподобной, чем первая.