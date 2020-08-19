Китай внимательно следит за развитием событий в Беларуси, но выступает против вмешательства в дела страны внешних сил, которые создают раскол и волнения в республике. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь во время брифинга, передает РИА Новости.

"Мы уважаем путь развития, который выбрал для себя белорусский народ в соответствии с ситуацией в их стране, мы также уважаем их усилия по защите собственной независимости, суверенитета, безопасности и развития", - заявил дипломат.

По его словам, китайская сторона не хочет видеть хаоса в Беларуси. "Мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения белорусском обществе", — добавил Чжао Лицзянь.

Напомним, в Беларуси уже вторую неделю продолжаются протесты, охватившие страну после выборов президента 9 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси ОМОН разогнал людей, собравшихся у Минского тракторного завода. Также мы сообщали, что по словам президента Лукашенко, Беларусь расшатывают скоординированные действия внутри и извне.