Оригинальное поздравление главе НАБУ Артему Сытнику, который сегодня, 19 августа, отмечает день рождения, появилось в Киеве на пешеходном мосту через проспект Степана Бандеры, недалеко от станции метро "Почайная".

С огромного баннера на киевлян смотрит разводящий руками Артем Сытник, а рядом с ним - благодарственная надпись: "Спасибо, что никого не посадил, братан!!! С днюхой!".

Фото: ukranews.com

Такие плакаты висят и в других местах по Киеву.

Стоит отметить, что 19 августа главе НАБУ Артему Сытнику исполняется 41 год. Накануне дня рождения антикоррупционер ушел в отпуск.

Напомним, что Артем Сытник возглавляет НАБУ с 16 апреля 2015 года.

Ранее "Страна" писала, что в 2020-м Украина потратит на содержание антикоррупционеров 3,7 милллиарда, а от них получила в бюджет всего 14 тысяч.

Также "Страна" писала о том, что директор НАБУ Сытник за март получил почти 225 тысяч гривен зарплаты.