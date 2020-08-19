В среду, 19 августа, в Пресненском суде Москвы в качестве первого свидетеля защиты заслуженного артиста России Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП был допрошен актер Никита Высоцкий (сын Владимира Высоцкого - Ред.). Он назвал подсудимого "очень хорошим" человеком.

Об этом информирует РИА "Новости" в Telegram-канале.

"Человек очень разносторонний, одаренный, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный", - сказал Высоцкий. Кроме того, на вопрос о личности актера он ответил: "Очень хорошая". По словам Высоцкого, Ефремов - ответственный отец, у него шестеро детей.



"За свои поступки отвечает, он не такой, каким его рисуют в СМИ... Я прошу суд учитывать его качества, он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине... Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду... Он очень много работает", - заявил свидетель.

"Когда у меня не было денег крыть крышу музея Высоцкого, он мне помог", - добавил Высоцкий.



Кроме того, актер попросил не представлять Ефремова "мажором, которому все позволено".

"Я в ужасе от освещения этого суда и в ужасе, когда читаю ваши расшифровки", - обратился Высоцкий к судье.

По его словам, Ефремов был готов предложить помощь родственникам погибшего в ДТП курьера, однако возник конфликт.



"Мы молились, чтобы он был жив... Мы хотели предложить деньги любому из членов семьи, просто потому, что так нужно. Но началась конфронтация, мы уперлись в стену... Не надо преувеличивать, что мы засыпаем их деньгами, но мы поможем", - сказал Высоцкий.



Он добавил, что Ефремов переживает и извинился бы перед потерпевшими, если бы мог.

"Это остается желанием Михаила - людям, попавшим в такую беду, помочь", - добавил свидетель защиты.

Напомним, что неделю назад стало известно, что старший сын Сергея Захарова, погибшего в спровоцированном нетрезвым Михаилом Ефремовым ДТП в центре Москвы, требует от артиста компенсации в 6,5 миллионов рублей (почти 90 000 долларов США или 2,5 млн грн).

Также мы сообщали, что вдова погибшего в ДТП с Ефремовым назвала артиста убийцей.