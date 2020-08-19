В среду, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на странице в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область. Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года", - говорится в сообщении.

Так, сегодня Зеленский ознакомится с ходом реализации в области программы "Большое строительство". Также глава государства обсудит вопрос сооружения в Запорожье автотранспортной магистрали через реку Днепр. Кроме того, он встретится с ветеранами боевых действий.

Напомним, перед этой поездкой Зеленский ранее посещал Донецкую область, где встречался с главой Донецкой областной государственной администрации Павлом Кириленко и общался с журналистами.

Также мы писали, что будучи там, президент отметил, что жители Донбасса социально ответственны. Он увидел, что жители Донецкой области соблюдают масочный режим без напоминаний.