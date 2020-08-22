Предлагаем гороскоп на 22 августа для каждого знака Зодиака. Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны способны молниеносно принимать решения. Окружающие не всегда способны поспевать за вашими импульсивными и спонтанными действиями. Последствия от таких методов решения дел не всегда могут удовлетворить представителей знака. Зато и сожалений в душе Овнов нет, ведь они всегда делают то, что считают нужным.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня харизматичные Тельцы смогут заинтересовать окружающих своими даже самыми незначительными проблемами так, что другие представители Зодиака ринуться вам помогать. Впрочем, не спешите конфликтовать с теми, кто выступает только советчиком. Звезды советуют с благодарностью принимать и такой вид содействия.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня даже элементарные решения могут казаться вам сверхсложной задачей. Не разрывайтесь между двумя "Я" своего характера, ищите третий вариант. А еще лучше - принять взвешенное коллективное решение. Так вы сможете сделать выбор быстрее и веселее.

Рак (22.06 - 22.07)

Рак способен разрешить все задачи самостоятельно, без посторонней помощи и сторонних наблюдателей. Впрочем, вы склонны принимать решения на эмоциях и слишком чувствительно реагировать на поражения. Не будьте пессимистами, ведь действие во всяком случае лучше бездействия. Начните с малого, серьезные дела решаются постепенно.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львы способны продемонстрировать великолепные актерские задатки. Вы оперативно реагируете на колкие замечания, легко показываете свое превосходство, умеете расположить и привлечь к себе внимание незнакомых людей. Звезды советуют вам быть сдержаннее, чтобы ваш эгоцентризм не обошелся вам слишком дорого.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы даже в выходной день не прочь покритиковать окружающих. Ваше стремление к перфекционизму похвально, однако порой делает вас приторно скучными даже для близкого окружения. Поработайте над принятием действительности со всеми ее недочетами. Рациональность - ваш ключ к успеху.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весы не захотят решать что-то в одиночестве. Постарайтесь не перебирать в голове варианты слишком долго и не раздувать проблему до необъятных размеров - выходные проведите активно и весело. Позвольте дню складываться максимально спонтанно.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы проявят свое бесстрашие и героизм в планировании досуга и решении всевозможных проблем. Вы способны буквально терроризировать родных ценными указаниями и установлением сроков решения дел. Сегодня постичь вас способен либо другой Скорпион либо мироздание.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам будет сложно сосредоточиться на одной идее. Сегодня - тот день, когда захочется быть в центре внимания и не пропустить ничего важного. Главной проблемой могут стать ваши обещания, которые также захочется выполнить.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня Козероги могут сопротивляться изменениям. Возникнут сложности с расслаблением для тех представителей знака, которые находятся в отпуске. Чтобы избавиться от возрастающего напряжения, прекратите оценивать свою жизнь только по числу достижений. Это во многом ограничивает вас на пути к подлинному счастью.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи смогут немного отвлечься от работы и насладиться свободой. Им выпадает прекрасный день, когда даже нерешенные проблемы не смогут испортить им настроение. Всё новое в своей жизни вы встречаете с энтузиазмом, поэтому способны зарядиться чистой энергией на будущую неделю.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы стоят на пороге важного решения, которое может изменить жизнь. Звезды советуют вам быть последовательными, не меняйте своего мнения в последнюю минуту, решительно доводите все начатое до конца и доверяйте своей интуиции.