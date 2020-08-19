Белорусские пограничники задержали 34-летнего мужчину, который пытался въехать в республику с территории Украины с револьвером и ножом. Ранее в розыск его объявило министерство внутренних дел России.

Об этом в среду, 19 августа, передает Госпогранслужба Беларуси.

"18 августа в пункте пропуска "Новая Гута" при оформлении на въезд в нашу страну автобуса сообщением Киев - Минск пограничники задержали 34-летнего пассажира. Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор - МВД Российской Федерации)", - говорится в сообщении ведомства.

При обыске мужчины правоохранители обнаружили и изъяли револьвер и ножи.

"В установленном порядке он был передан сотрудникам милиции", - добавили пограничники.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об иностранном следе в протестах, которые разгорелись в республике после выборов главы государства. По его словам, в страну "понаехали" люди из Украины, Польши и Голландии, которые якобы участвуют в демонстрациях.

Ранее мы писали, что в Варшаве полиция задержала гражданина Украины, который в окровавленной одежде ходил по пляжу с ножом и пугал отдыхающих.