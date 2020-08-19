Кабинет Министров Украины соберется на очередное заседание в среду, 19 августа, в 13:30. Заседание продлится до 15:00. Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно опубликованному плану, члены правительства в числе других вопросов планируют рассмотреть предоставление помощи по частичной безработице во время карантина, финансирование изготовления списков избирателей и именных приглашений для местных выборов, внесение изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованного по решению суда.

Заседание пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине заявили о готовности приютить в Украине пять тысяч айтишников из Беларуси.

Также мы сообщали, что Кабмин оставил единственный критерий для отнесения государств к "краcной" и "зеленой" коронавирусным зонам.