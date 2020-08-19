За прошедшие сутки в Украине установлено два антирекорда: по числу новых случаев коронавирусной болезни и по количеству госпитализированных пациентов.

Об этом в среду, 19 августа, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

По его словам, за прошлые сутки выявлено 1 967 случаев коронавируса, 463 пациента были госпитализированы с Covid-19.

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекция подтвердилась у 6 602 детей (+121 за сутки) и 9 923 медиков (+105). За последние сутки было совершено 37 771 тестирований, из них 19 591 методом ПЦР и 18 180 методом ИФА.

"Covid набирает обороты, мы видим эту тенденцию последний месяц. Мы очень быстро перешли рубеж в тысячу больных в сутки, сейчас мы приближаемся к двум тысячам больных. Все возможности медицины работают сейчас на оказание помощи больным Covid-19, но очень важно, чтобы мы предупреждали это заболевание. Этого возможно достичь только одним способом - соблюдать правила, которые мы установили", - сказал Степанов.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов посетит Донецкую область, чтобы проинспектировать работу больниц в Славянске и Краматорске.

Ранее мы писали, что Харьковская область удерживает лидерство в антирейтинге по числу новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Наименьшее число случаев Covid-19 за сутки выявлено в Кировоградской области.