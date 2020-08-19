В Беларуси в среду утром, 19 августа, бойцы ОМОНа разогнали людей, которые собрались у проходной Минского тракторного завода и намеревались попасть на территорию предприятия. Об этом сообщает портал Tut.by.

"Сегодня работники МТЗ, которые вчера по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. Это несколько сотен человек. У них заблокированы пропуска. При этом других их коллег, которые не писали заявления на отпуска, без проблем пропускали на завод. К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода. Однако собравшихся разогнал приехавший ОМОН", - говорится в сообщении.

Позже люди снова собрались у завода, но силовики, к которым к этому моменту прибыло подкрепление, снова не позволили им здесь находиться.

Уточняется, что заявления на отпуск за свой счет во вторник написали около 500 работников. Они намерены рассказывать другим работникам про акции солидарности и забастовки.

Фото: tut.by

Напомним, в Беларуси вторую неделю продолжаются протесты, которых охватили страну после выборов президента 9 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер Беларуси заявил, что все предприятия реального сектора работают.

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