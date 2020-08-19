Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня посетит Донецкую область, чтобы проинспектировать работу больниц в Славянске и Краматорске.

Об этом чиновник рассказал в ходе брифинга в среду, 19 августа.

"Я сейчас нахожусь в городе Мерефа в Харьковской области, направляюсь на восток - в командировку в Славянск и Краматорск. У меня там очень обширная программа, я хочу посетить Донецкий национальный медицинский университет, больницы в Краматорске и Славянске... Увидеть те проблемы, с которыми они сталкиваются, найти пути решения этих проблемных вопросов - это все лежит в нашей плоскости по реформированию системы здравоохранения", - сказал Степанов.

Он заявил, что для успешного реформирования медицинской отрасли ему необходимо лично видеть, как работают больницы и какие проблемы испытывают пациенты и врачи.

Напомним, с начала эпидемии коронавирусной болезни в Украине, в Донецкой области выявлено 1122 случая Covid-19. За сутки диагноз подтвердился у 22 человек.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки - 1967.