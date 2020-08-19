Протестующие в Беларуси не торопятся раскрывать своих политических взглядов. Их главное требование - это перевыборы, на которых не будет нынешнего президента Александра Лукашенко.

Однако достаточно понятно, что победит на этих перевыборах тот, кого будет продвигать протестная тусовка - если у нее получится взять власть. Хотя бы потому, что за Беломайданом сохранится и улица, и внешнее финансирование.

Если фактор Лукашенко исчезнет - то его оппоненты с гарантией посадят в кресло президента, которого сочтут необходимым. И в этом ключе важно понимать уже сейчас - как вообще видят будущее страны нынешние протестные активисты.

От этого разговора они максимально уходят в сторону. "Страна" разобралась, почему.

Программа, которой нет

Вчера Александр Лукашенко обвинил оппозицию в нескольких вещах. Он заявил, что они планируют выйти из Союзного государства с Россией, а также из других интеграционных объединений - ОДКБ и Евразийского союза.

Также президент Беларуси заявил, что есть у Беломайдана и планы по атаке на русский язык, уменьшению его роли в образовании и культуре, а также по автокефализации Белорусской православной церкви (сейчас она экзархат РПЦ, то есть находится в прямом подчинении).

В общем, "украинский сценарий" во всей его красе.

В оппозиции назвали слова Лукашенко манипуляцией.

"Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться", - заявила одна из руководительниц протестов Мария Колесник. Она подтвердила "желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно, включая Российскую Федерацию".

То есть Россия - это для оппозиции "партнер", да еще и такой же, как и все остальные страны. Хотя формально да и фактически она сейчас имеет статус ближайшего союзника Минска. Вместе две страны составляют Союзное государство.

Однако вопрос остался без ответа: а что же собираются делать оппозиционеры, если возьмут власть? Есть у них конкретная программа?

Главное лицо протеста сейчас - это Светлана Тихановская, которую оппозиционеры считают избранным президентом Беларуси. На ее предвыборном сайте размещена программа действий. Это достаточно неконкретный документ, где обещается всё хорошее - повышение зарплат, увеличение рабочих мест и так далее.

Но на днях из этой программы исчез важный пункт - ссылка на сайт reformby.com, на котором Тихановская предлагала узнать о более детальных планах действий объединенной оппозиции. Теперь это упоминание осталось только в кеше Google.

Более того - в белорусских СМИ ранее публиковалась еще более полная версия программы кандидата. И каждый ее пункт содержал ссылку на данный сайт.

Скриншот сайта Hrodno.life

Данный ресурс в последние дни почему-то не работает. Видимо, его закрыли после того, как отрывки из него начали появляться в Сети. Однако в кеше на этот сайт посмотреть по-прежнему возможно. Там размещен "Проект реформ для единого кандидата в президенты от сторонников перемен и независимых экспертов".

Но и там не обошлось без странных исчезновений. Куда-то пропал целый раздел "Реформирование сектора национальной безопасности", который, впрочем, по прямой ссылке можно открыть в том же Google.

Документ оказался весьма интересным.

"Агрессивность Кремля"

Основными угрозами национальной безопасности в нем называются следующие моменты:

"Растущая агрессивность внешней политики Кремля, участие Беларуси в постсоветских интеграционных проектах под эгидой России и засилье российских СМИ в информационном пространстве и низкий уровень национального самосознания белорусов".

"Российское руководство использует концепцию "русского мира" для усиления контроля Москвы над Беларусью. Основой для этого часто является русский язык и Русская православная церковь", - пишут авторы документа. Ниже даже говорится о "засилии русского языка".

Что предлагают в этой связи реформаторы, с которыми согласна Тихановская?

"Основными направлениями реформирования существующей государственной политики являются: выход из интеграционных объединений с участием России; сохранение и развитие национального культурного наследия, белорусского языка".

Далее идет конкретика — как это сделать.

До 2021 года эксперты предлагают "выйти из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных структур, в которых доминирует Россия".

С Таможенным союзом явная неувязка — его уже вообще не существует. Вместо него уже давно действует Евразийский экономический союз. Незнание этого характеризует экспертный уровень авторов документа. Но пойдем далее.

"Эксперты" предлагают провести "запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, финансирующих такие структуры".

Авторы предлагают ввести уголовную ответственность за: отрицание отдельной белорусской нации и публичное оскорбление белорусского языка. Ему, кстати, возвращается статус единственного государственного (сейчас его имеет и русский язык).

А также возобновить пограничный и таможенный досмотр на границе с РФ.

Далее идет предложение запретить продажу белорусских компаний россиянам. А также запрет на трансляцию российских каналов и обязательное включение в ТВ-пакеты каналов из Польши, Литвы и Украины.

По армии все еще проще — выход из ОДКБ, изгнание российских баз, перевод армии на белорусский язык. Переход на стандарты НАТО.

Также закреплена задача по снижению поставок энергоносителей из России — максимум 50% общего импорта. Закупки сжиженного газа из США.

Очень важный пункт — приватизация госпредприятий. Причем всех. Хотя в программе у Тихановской было написано, что прибыльные заводы должны будут остаться в госсобственности. Единственное условие белорусских реформаторов — недопуск к конкурсу фирм с долей российского капитала более 20%.

Еще одна "пасхалка" из Украины - "комплексная декоммунизация и десоветизация Беларуси". А также - "беларусизация религиозной жизни всех христианских конфессий и других религий". Есть и более конкретный план - " восстановление Белорусской автокефальной православной церкви как национальной альтернативы Белорусскому экзархату РПЦ Московского патриархата".

Кто автор концепции?

То есть, как видим, все пункты данного плана, на который официально ссылалась Тихановская, были упомянуты Александром Лукашенко. Видимо, там он их и прочитал.

Представители Тихановской от данных планов открещиваются.

"Что касается документов, на которые ссылается Лукашенко, то когда-то на одной из встреч Тихановская говорила, что эксперты предлагают программы реформ, и давала ссылку на одну из таких. Видимо, попурри из таких программ и было использовано. Это не программа Тихановской", - заявлял юрист из ее окружения Максим Знак.

Однако Тихановская не просто ссылалась, а давала понять, что согласна с предложениями реформаторов.

Кстати, кто они - вопрос интересный. На сайте reformby.com (точнее, в доступной кеш-версии) говорится, что "материалы сайта созданы на основе документов платформы "Реанимационный пакет реформ для Беларуси".

Эту платформу организовали партии "Беларуский народный фронт" (его бывший председатель Алексей Янукевич подписался под вышеуказанной концепцией), Беларуская партия "Зеленые", Беларуская социал-демократическая партия (Грамада), Беларуская христианская демократия, Объединенная гражданская партия, а также движение "За свободу" и центр гражданских инициатив "Наш дом".

Доверенное лицо Тихановской - Ольга Ковалькова - состоит членом одной из партий-учредителей "Пакета реформ" - белорусских христианских демократов. Она же - член Координационного совета оппозиции.

В Совете также присутствуют другие активисты, причастные к "Пакету": Юрий Губаревич, председатель движения "За Свободу", Александр Добровольский, член политсовета Объединенной гражданской партии, Виталий Рымашевский - однопартиец Ковальковой.

То есть как минимум четверо официальных лидеров оппозиции - сторонники "украинского сценария" и радикального разрыва с РФ. Причем один из них - правая рука Тихановской, которую Беломайдан двигает в президенты.

Таким образом разговоры о том, что Беломайдан требует лишь ухода Лукашенко - это определенная манипуляция. Судя по описанной выше программе, есть и куда более конкретные цели по тотальном изменению внутренней и внешней политики страны и по "украинизации" (в политическом смысле) Беларуси. Чего большинство жителей страны, конечно, не поддерживает - включая тех, кто ходит на акции против Бацьки.

Что и объясняет удаление страниц и гробовое молчание о реальной программе белорусской оппозиции от ее лидеров.