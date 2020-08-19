К праздничным выходным "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к морю в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в этом направлении. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, 22 и 24 августа в обоих направлениях выполнит рейсы поезд №224/223 Киев - Одесса. Он отправится из столицы в 08:06 и прибудет в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы запланировано в 11:03, а прибытие в Киев в 20:31.

Поезд №168/167 Львов - Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении поезд отправляется в 10:16 и прибывает во Львов в 21:05.

Уточняется, что билеты скоро поступят в продажу на сайте "УЗ" и в железнодорожные кассы.

В "Укрзализныце" напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, а постельное белье усиленно обрабатывают во время стирки.

Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, работники поездов прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Пассажирам рекомендуют как можно меньше передвигаться по вагонам.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" восстанавливает движение поезда "Киев-Запорожье".

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" ввела скидки на билеты скоростных поездов "Интерсити+".