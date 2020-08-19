Украина и Словакия готовятся подписать межправительственное соглашение, которое позволит возобновить работу аэропорта "Ужгород".

Об этом во вторник, 18 августа, написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Twitter.

"Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта "Ужгород". Осталось подписать межправительственные соглашения. Глубоко благодарен мистеру Матовичу и Словакии за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал глава правительства.

Стоит отметить, что для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо подписать межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, которое должно определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

Тем временем руководство аэропорта "Борисполь" планирует уволить треть своих сотрудников из-за коронавирусного кризиса.

При этом за прошлый месяц пассажиропоток в аэропорту увеличился в 7 раз.