Центр управления NASA впервые откорректировал траекторию полета зонда с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), который находится в пути уже 15-й день. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Моя первая запланированная корректировка траектории прошла успешно. Я и дальше буду корректировать траекторию своего полета чтобы не сбиться с пути и быть на Марсе уже 18 февраля 2021 года. Я покинул Землю более двух недель назад и уже преодолел 45 миллионов километров. Осталось всего примерно 435 миллионов километров", - говорится в сообщении Perseverance Mars Rover, скорость которого на момент публикации составила 115 860 км/час.

Местом посадки исследовательского аппарата выбран 45-километровый кратер Езеро, где 3,5-3,9 миллиарда лет назад располагалась дельта реки и озеро. Он расположен на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса, сообщает its.ua.

Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Также он доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также - 2 микрофонами, благодаря которым человечество может впервые услышать, как звучит Марс.

Впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник - 1,8-килограммовый мини-вертолет Ingenuity ("Изобретательность"). Общие затраты на создание марсохода и его запуск оценивают в $2,1-2,7 миллиарда.

Ранее "Страна" писала о том, что SpaceX подняла в воздух прототип космического корабля для полета на Марс.

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