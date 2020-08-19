В Харькове за сутки коронавирус выявили у 247 человек. Фото: Страна

Харьковская область удерживает лидерство в антирейтинге по числу новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Наименьшее число случаев Covid-19 за сутки выявлено в Кировоградской области.

Об этом в среду, 19 августа, в Telegram-канале "Коронавирус-инфо" сообщает пресс-служба Минздрава. 

Так, новые случаи коронавируса распределились по украинским регионам следующим образом: 

  • Винницкая область - 3 323 (+51)

  • Волынская область - 4 878 (+86)

  • Днепропетровская область - 1 816 (+44)

  • Донецкая область - 1 122 (+22)

  • Житомирская область - 2 536 (+39)

  • Закарпатская область - 6 552 (+117)

  • Запорожская область - 1 179 (+25)

  • Ивано-Франковская область - 7 122 (+163)

  • Кировоградская область - 748 (+2)

  • г. Киев - 10945 (+215)

  • Киевская область - 4 685 (+65)

  • Львовская область - 12 448 (+188)

  • Луганская область - 194 (+9)

  • Николаевская область - 857 (+25)

  • Одесская область - 5 281 (+123)

  • Полтавская область - 582 (+17)

  • Ровненская область - 7 953 (+125)

  • Сумская область - 1 023 (+57)

  • Тернопольская область - 4 001 (+99)

  • Харьковская область - 6 607 (+247)

  • Херсонская область - 312 (+8)

  • Хмельницкая область - 1 678 (50)

  • Черновицкая область - 8 108 (+154)

  • Черкасская область - 1 175 (+8)

  • Черниговская область - 1 278 (+28)

Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 19 августа. Скриншот: Коронавирус_инфо в Телеграм

Всего в Украине с начала эпидемии диагноз Covid-19 был подтвержден у 96 403 пациентов. За прошедшие сутки выявлены рекордные 1 967 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровели 49 737 пациентов (+812 за сутки), умерли - 2144 (+28).

Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не закрывать целые страны на коронавирусный карантин, а вводить региональные ограничения.

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