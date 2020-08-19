Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 19 августа
Харьковская область удерживает лидерство в антирейтинге по числу новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Наименьшее число случаев Covid-19 за сутки выявлено в Кировоградской области.
Об этом в среду, 19 августа, в Telegram-канале "Коронавирус-инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, новые случаи коронавируса распределились по украинским регионам следующим образом:
- Винницкая область - 3 323 (+51)
- Волынская область - 4 878 (+86)
- Днепропетровская область - 1 816 (+44)
- Донецкая область - 1 122 (+22)
- Житомирская область - 2 536 (+39)
- Закарпатская область - 6 552 (+117)
- Запорожская область - 1 179 (+25)
- Ивано-Франковская область - 7 122 (+163)
- Кировоградская область - 748 (+2)
- г. Киев - 10945 (+215)
- Киевская область - 4 685 (+65)
- Львовская область - 12 448 (+188)
- Луганская область - 194 (+9)
- Николаевская область - 857 (+25)
- Одесская область - 5 281 (+123)
- Полтавская область - 582 (+17)
- Ровненская область - 7 953 (+125)
- Сумская область - 1 023 (+57)
- Тернопольская область - 4 001 (+99)
- Харьковская область - 6 607 (+247)
- Херсонская область - 312 (+8)
- Хмельницкая область - 1 678 (50)
- Черновицкая область - 8 108 (+154)
- Черкасская область - 1 175 (+8)
- Черниговская область - 1 278 (+28)
Всего в Украине с начала эпидемии диагноз Covid-19 был подтвержден у 96 403 пациентов. За прошедшие сутки выявлены рекордные 1 967 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровели 49 737 пациентов (+812 за сутки), умерли - 2144 (+28).
Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не закрывать целые страны на коронавирусный карантин, а вводить региональные ограничения.