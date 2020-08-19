Харьковская область удерживает лидерство в антирейтинге по числу новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Наименьшее число случаев Covid-19 за сутки выявлено в Кировоградской области.

Об этом в среду, 19 августа, в Telegram-канале "Коронавирус-инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, новые случаи коронавируса распределились по украинским регионам следующим образом:

Винницкая область - 3 323 (+51)





Волынская область - 4 878 (+86)





Днепропетровская область - 1 816 (+44)





Донецкая область - 1 122 (+22)





Житомирская область - 2 536 (+39)





Закарпатская область - 6 552 (+117)





Запорожская область - 1 179 (+25)





Ивано-Франковская область - 7 122 (+163)





Кировоградская область - 748 (+2)





г. Киев - 10945 (+215)





Киевская область - 4 685 (+65)





Львовская область - 12 448 (+188)





Луганская область - 194 (+9)





Николаевская область - 857 (+25)





Одесская область - 5 281 (+123)





Полтавская область - 582 (+17)





Ровненская область - 7 953 (+125)





Сумская область - 1 023 (+57)





Тернопольская область - 4 001 (+99)





Харьковская область - 6 607 (+247)





Херсонская область - 312 (+8)





Хмельницкая область - 1 678 (50)





Черновицкая область - 8 108 (+154)





Черкасская область - 1 175 (+8)





Черниговская область - 1 278 (+28)

Всего в Украине с начала эпидемии диагноз Covid-19 был подтвержден у 96 403 пациентов. За прошедшие сутки выявлены рекордные 1 967 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровели 49 737 пациентов (+812 за сутки), умерли - 2144 (+28).

Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не закрывать целые страны на коронавирусный карантин, а вводить региональные ограничения.