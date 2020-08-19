Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев считает, что глава Беларуси Александр Лукашенко на фоне протестов слишком поздно обратился к рабочим промышленных предприятий за поддержкой. Горбачев рассказал, что перед распадом Советского Союза он также пытался искать понимания у работников крупных заводов, но не был услышан.

Об этом бывший советский лидер рассказал в интервью kp.ru.

"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", - сказал Михаил Горбачев.

Также он добавил, что добровольно покинул пост президента СССР.

"Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны", - объяснил Горбачев и добавил, что в результате этого удалось избежать гражданской войны.

Также Михаил Горбачев отметил, что в охвативших Беларусь протестах чувствуется влияние из-за рубежа.

Напомним, что в Беларуси вторую неделю продолжаются протесты после выборов президента. Однако сейчас белорусская оппозиция объявила паузу до выходных.

Ранее "Страна" рассказывала, как телеграм-канал NEXTA Live из-за границы модерирует протесты в республике.