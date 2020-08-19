Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассмотрит возможность лечения коронавирусной болезни олеандрином, экстрактом ядовитого растения олеандр (Nerium oleander), который рекламирует его соратник, гендиректор компании MyPillow Майк Линделл.

Об этом глава государства заявил в эфире телеканала CBS News во вторник, 18 августа.

Так, на вопрос журналистки, выступает ли Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) за разрешение использовать олеандрин для лечения Covid-19, Трамп ответил: "Нет, я этого не делал. Да, я слышал об этом. Это то, о чем люди активно говорят? Мы рассмотрим это".

Примечательно, что давний сторонник, основатель и генеральный директор компании MyPillow Майк Линделл на прошлой неделе вошел в совет директоров компании Phoenix Biotechnology, которая разрабатывает препарат на основе олеандрина для лечения коронавирусной болезни.

По словам самого Линделла, генеральный директор компании Phoenix Biotechnology Эндрю Уитни связался с ним на Пасху, чтобы рассказать об идее с использованием экстракта в качестве лекарства. Линделл помог организовать встречу, позволившую Уитни лично обсудить с президентом этот вопрос.

И хотя Линделл не имеет научной подготовки, он сообщил, что принимает олеандрин с апреля, и назвал его "чудом всех времен". Он утверждал, что экстракт был протестирован на людях, но не представил никаких доказательств этого. В исследовании, которое не было опубликовано и не рецензировалось, изучалось влияние олеандрина на клетки африканских зеленых мартышек в пробирке. По результатам эксперимента было обнаружено, что он "значительно" снижает выработку вируса.

Также Уитни недавно сообщил, что исследование находится в процессе рецензирования, и есть несколько способов доставить олеандрин потребителям. Он изучает процесс получения разрешения на это лекарство для лечения Covid-19, но также настаивает на том, чтобы FDA одобрила его продажу в качестве пищевой добавки.

Ведущий эксперт исследования данного растения выступает против заявлений компании о его пользе в лечении вируса. В свою очередь вирусолог из Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне Доктор Скотт Уивер заявил, что результаты лабораторных исследований - это "только первый шаг", и они не обязательно предсказывают, что лекарство, изготовленное из этого вещества, будет эффективным в отношении людей.

При этом по словам медицинского этноботаника, доцента Университета Эмори Кассандры Квэйв, все части растения ядовиты. Если их съесть, они вызывают сердечную аритмию и могут быть смертельными как для людей, так и для животных.

Она отметила, что в этом эксперименте не изучалась токсичность химического вещества для сердца при употреблении его животным или человеком. Она опасается, что кто-то может проглотить растение, надеясь вылечить Covid-19, и отравится.

"Очень важно, чтобы Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и его комиссар доктор Стивен Хан позаботились о защите населения от этого яда", - отметила Квэйв.

Видео: YouTube/ CBS News

Напомним, недавно президент США заявил, что вакцина от коронавируса нового типа может быть уже через несколько месяцев. Он предрекает, что вакцина может быть готова к президентским выборам, которые в США назначили на 3 ноября 2020 года.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп на своем традиционном брифинге в Белом доме выступил с очень оптимистичным заявлением. По его словам, власти начинают "видеть признаки существенного прогресса".