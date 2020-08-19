Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская выпустила обращение к Европейскому совету в день проведения онлайн-саммита по ситуации в республике. Она обратилась к лидерам стран ЕС с просьбой не признавать результаты президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко.

Видеообращение опубликовано 19 августа в YouTube.



"Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы", - сказала Тихановская.



Она подчеркнула, что Национальный координационный совет страны объявит честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей.

Видео: YouTube/ Страна для жизни

Напомним, 15 августа штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской начал формировать Координационный совет по передаче власти в республике. Вчера был опубликован список его членов. В него вошли политики, журналисты, бизнесмены юристы и деятели культуры. Пока в нем находятся 32 человека.

После объявления официальных итогов выборы президента Беларуси, которые прошли 9 августа, Тихановская подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает этих результатов. Однако комиссия, которая огласила победу Лукашенко с более 80% голосов, отклонила жалобу.