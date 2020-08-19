В Украине, по состоянию на утро среды, 19 августа, зафиксировано 1 967 новых случаев заражения сутки Covid-19. И это очередной печальный антирекорд (предыдущий был отмечен 15 августа, когда заразились 1 847 человек - Ред.)

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 96 403 человека. Вчера, 18 августа, в Украине было зафиксировано 94 436 заболевших.

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 2 144 пациента с этим диагнозом (+ 28 за сутки). Выздоровели уже 49 737 жителей страны (+ 812 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине по последним данным составляет 44 522 (+ 1 127 за сутки).

Напомним, по состоянию на 18 августа число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 22 миллиона человек.

Также добавим, что у Кличко призвали киевлян делать прививки от гриппа из-за коронавируса, а в Харьковской области готовят сотни дополнительных коек для больных с коронавирусом.