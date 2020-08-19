Российские правоохранители подозревают известного блогера Андрея Пыжа (ник "МШ" - Ред.) в передаче секретной информации о московском метрополитене в Украину.

Об этом в среду, 19 августа, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ", - говорится в сообщении.

По словам другого источника, следить за блогером правоохранители "стали уже давно".

"Экспертиза о наличии гостайны в документах, изъятых у блогера, проводится в настоящее время в Тверской области в экспертном центре, где проводятся также экспертизы по делам о терроризме и экстремизме", - уточнил источник.

Ранее блогер Андрей Пыж был арестован Мещанским судом Москвы по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Блогер под ником "МШ" снимает видео о заброшенных зданиях, городах и полусекретных объектах.

Напомним, недавно Госбюро расследований разоблачило сотрудника СБУ, который передавал секретную информацию за рубеж, упаковав ее в конфеты "Roshen".

Ранее мы писали, что бывший журналист издания "Коммерсант" и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов арестован в России по подозрению в шпионаже на Чехию.