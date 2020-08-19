Перед началом онлайн-саммита Европейского Союза по ситуации в Беларуси, канцлер Австрии Себастьян Курц уже обозначил четкую позицию Запада по урегулированию политического кризиса в республике.

По его мнению Минску стоит согласиться на проведение новых выборов, которые "станут свободными и справедливыми".

Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на ТАСС.

"Нужны новые выборы, которые будут свободными и справедливыми, и которые пройдут в атмосфере доверия. В Беларуси необходимо наладить диалог между властями и оппозицией", - призвал Себастьян Курц.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, заявил о том, что фигура Сетланы Тихановской является переходной, а Беларуси нужны новые выборы через 6 месяцев.