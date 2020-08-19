В Харьковской области произошло ЧП. Здесь, в поселке Липцы, четверо детей в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет отравились крысиным ядом и были срочно доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа в 15:15. При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом и решили его съесть. По словам врача, сейчас состояние детей удовлетворительное. Все обстоятельства ЧП устанавливаются", - рассказали в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Италии задержали мужчину, который собирался бросить крысиный яд в систему водоснабжения.

Так же мы рассказывали, что в Харькове во время ремонта в колодце четверо человек задохнулись газами.