Эпидемия коронавируса вносит свои коррективы в проведение местных выборов в Украине, которые назначены на 25 октября. Так, например, Комитет избирателей Украины (КИУ) просит премьер-министра Дениса Шмыгаля закупить для членов избирательных комиссий 4 миллиона защитных масок.

"Одним из насущных вопросов является обеспечение избирательных комиссий необходимыми средствами защиты, в частности, масками, защитными перчатками, дезинфекторами. Речь идет о создании надлежащих условий труда для около полумиллиона граждан Украины, которые будут работать на выборах в качестве членов территориальных и участковых избирательных комиссий. В условиях смены масок каждые три часа, только для работы членов комиссий необходимо закупить более 4 миллионов масок", - говорится в сообщении на сайте КИУ.

По мнению КИУ именно Кабмин должен обеспечимть решение всех этих вопросов.

"КИУ призывает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля инициировать процесс разработки рекомендаций по проведению очередных местных выборов 25 октября 2020 года… Наработанные рекомендации должны стать основной для дальнейших расчетов со стороны Центральной избирательной комиссии по дополнительным затратам, необходимым для проведения очередных местных выборов и соответствующего обращения в Комитет ВРУ по вопросам бюджета", - подытожили в КИУ.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине собрались усилить ответственность избирателей за ложные данные о себе.