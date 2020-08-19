Вылетевший из Киева в Польшу экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало сделал знаковое заявление после создания оппозицией Координационного совета.

Валерий Цепкало считает, что Светлана Тихановская является именно переходным президентом, а новые выборы главы государства необходимо провести через полгода.

Об этом передает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

"Тихановская является переходным президентом. Она становится руководителем государства и назначаются новые выборы - через пять–шесть месяцев в соответствии с Конституцией", - уточнил Валерий Цепкало.

Таким образом, по его мнению может быть разрешен политический кризис в Беларуси. Победа же Светланы Тихановской для него "совершенно очевидна".

Задача Координационного совета, по мнению Цепкало, заключается в отстранении от власти президента Александра Лукашенко и передаче власти Светлане Тихановской. Он отметил, что его самого в состав совета не приглашали.

Напомним, что вчера, 18 августа, по поручению Светланы Тихановской был создан Координационный совет оппозиции. Он должен будет вести диалог с действующим президентом о передаче власти. Создание совета Александр Лукашенко назвал попыткой госпереворота. Представители оппозиции отвергли эти обвинения. Сама Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии. В Координационном совете считают, что Россия и Евросоюз должны быть посредниками в переговорах между оппозицией и властями страны.

Валерий Цепкало покинул Беларусь после того, как МВД Белоруссии сообщило о доследственной проверке против него. В Варшаве он намерен провести онлайн-встречу с представителями Конгресса США.