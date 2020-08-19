Сегодня, 19 августа, в Пресненском суде Москвы должно продолжиться дело о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.

Врач Боткинской больницы, куда актер был госпитализирован в тяжелом состоянии прямо из здания из суда на прошлой неделе, дал ему несколько советов, как сберечь здоровье. Напомним, что у Михаила Ефремов выявили болезнь легких, которая свела в могилу его отца.

О врачебных советах рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский, как передает "Интерфакс".

"Я не могу раскрыть всех секретов, но могу сказать какие советы дает (Ефремову - Ред.) врач Боткинской больницы: бросить курить, не есть жирную пищу и наблюдаться у терапевта. Меня спрашивают "где инсульт? - инсульта нет", - заявил адвокат.

Напомним, что вчера, 18 августа, государственное обвинение завершило представлять свои доказательства. Также суд приобщил гражданские иски от четырёх родственников погибшего Сергея Захарова, которые признаны потерпевшими по уголовному делу. Трое из потерпевших заявили иск общей суммой на один рубль, а сын - Виталий Захаров на 6,5 млн рублей.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Сегодня адвокаты Ефремова должны начать представлять свои доводы в его защиту.

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Ранее "Страна" сообщала, что вдова погибшего в ДТП с Ефремовым назвала артиста убийцей.