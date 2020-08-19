В среду, 19 августа, в США, в Милуоки, завершился двухдневный съезд Демократической партии США на котором назвали имя главного конкурента республиканца Трампа на предстоящих президентских выборах.

Им стал бывший вице-президент Джо Байден (которого нынешний глава Белого дома называет не иначе, как сонный Джо - Ред.). Об этом передает CBS.

Примечательно, что модератором съезда Демократической партии, похожего скорее на телешоу, выступила звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория, которая в итоге и объявила имя победителя.

В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты своих праймериз, по которым Байден набрал наибольшее число партийных делегатов, голосующих на съезде.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября.

Ранее "Страна" сообщала, что у Трампа опровергли встречу с Путиным до выборов 3 ноября.