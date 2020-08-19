ВОЗ против карантина

Всемирная организация здравоохранения вчера выдала сенсацию, призвав страны мира больше не вводить тотальный карантин из-за эпидемии коронавируса. Правда, при более детальном изучении темы выяснилось, что ВОЗ не призывала полностью отказаться от жестких карантинных мер, а только предложил отказаться от всемирного карантина и даже от карантина в масштабе целых государств, предлагая по необходимости вводить максимальные меры только в отдельных местностях, а остальным – просто придерживаться масочного режима и социальной дистанции. Однако даже это звучит сенсационно от организации, которая весной выступала за максимально жесткие меры, а теперь заявляет, что в ближайшие полгода вакцины от коронавируса ждать не стоит.

Впрочем, если говорить о мотивации такой "смены курса" ВОЗ, то тут никакой сенсации нет. Эта организация просто не хочет больше нарываться на угрозы со стороны политиков, недовольных обвалом экономики из-за карантина, – наподобие той, которая звучала из уст Дональда Трампа. Так что теперь ВОЗ – рассадник антикарантинного либерализма.

Но учитывая ее авторитет, вчерашнее заявление будет весьма кстати властям многих государств. В том числе и Украины, где до сих пор звучат опасения насчет того, что осенью будет жесткий карантин, а местные выборы перенесут. Теперь уже точно ничего из этого не будет. ВОЗ разрешила.

Минский "совет ветеранов": к Кравчуку пришел Фокин

У Леонида Кравчука в украинской делегации в Минской переговорной группе появился еще один официальный первый заместитель. Как и ожидалось еще пару недель назад, эту должность занял забытый многими политик – премьер-министр Украины времен того же Кравчука Витольд Фокин.

Фокин старше Кравчука – через пару месяцев ему исполнится 88, однако, судя по комментариям, он готов активно участвовать в переговорах. Причем как человек, 17 лет отработавший на Донбассе, он возьмет на себя ответственность за контакт с представителями сепаратистов.

Такое назначение, пожалуй, имеет позитивное значение: в ТКГ наконец появится человек, который не отметает необходимость контакта с "ДНР/ЛНР". Однако ожидать чего-то существенного от перемен в переговорной группе не стоит – как и Кравчук, Фокин будет выполнять скорее декоративную функцию, в то время как реальные переговоры будут вести другие. Если, конечно, их вообще будут вести.

"Вагнеровцы" в Минске: след СБУ

История с наемниками из частной военной компании "Вагнер", задержанными в Белоруссии и переданными назад в Россию, получила неожиданное продолжение в Украине. Ряд политиков и журналистов из окружения Петра Порошенко опубликовали информацию о том, что выманивание "вагнеровцев" в Белоруссию было операцией украинских спецслужб, которые хотели через Минск заманить их в Украину и таким образом пополнить "обменный фонд" для торгов с сепаратистами. Однако спецоперация сорвалась из-за утечки информации из окружения Владимира Зеленского.

Все это перекликается с сообщениями российских СМИ о том, что "вагнеровцев" выманивали украинские спецслужбы, но с другой целью – поссорить Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В целом версия выглядит достаточно логично, если не брать во внимание одно слабое звено – мотивацию украинских спецслужб. Пополнение "обменного фонда" явно не тянет на цель спецоперации, если учесть, что на нее должны были потратить немалые по украинским меркам деньги – в частности, на два перелета "вагнеровцев" через Минск якобы в Венесуэлу для выполнения боевой операции.

И это не говоря уже о том, что подобная операция украинских спецслужб неизбежно привела бы к обострению отношений с Россией и риску срыва перемирия на Донбассе.

В тоже время, после публикации разговоров сотрудников украинских спецслужб с "наемниками", которые вчера были обнародованы, понятно, что СБУ в операции по их заманиванию в Минск принимала участие. Но, скорее всего, с целью слить информацию о них белорусским спецслужбам, обострить отношения Москвы и Лукашенко, после чего получить их от белоруссов в порядке экстрадиции.

К слову, такая версия как раз и объясняет крайне обидчивую реакцию Зеленского на то, что "вагнеровцев" по итогу Украине так и не выдали.

Пауза в белорусских протестах

Что касается самой Белоруссии, то там стороны разошлись в разные углы ринга, чтобы накопить силы для нового раунда политической битвы.

Александр Лукашенко раздавал награды силовикам, объяснив, что это никак не связано с подавлением протестов на прошлой неделе. Хотя в это мало кто поверил. Также его сторонники организовали достаточно многочисленные митинги в разных городах страны.

Оппозиция тем временем объявили паузу в уличных протестах (которые вчера были куда менее многочисленными, чем в предыдущие дни). Заявив, что основной упор будет делаться на забастовки. С чем пока есть проблемы - большинство крупных предприятий работу не остановила. Хотя на крупнейшем предприятии-экспортере страны "Беларуськалии" ситуация раскачена сильно и полноценная стачка там не исключена.

Но в целом ситуация явно переходит в затяжное противостояние. Блицкриг по свержению Лукашенко не состоялся.

Оппозиция в этом, видимо, отдает себе отчет, а потому через неделю после начала протестов наконец-то сделала попытку организационно оформить свой штаб, да еще и представить его едва ли не как альтернативный центр власти, формально называющийся Координационным советом по передаче власти в республике.

На самом деле, конечно, речь идет о создании штаба протестов, в котором для веса и прикрытия хотят собрать моральных авторитетов страны. Впрочем, этот штаб должен выполнять скорее не реальную, а представительскую функцию: политики Запада, включая Ангелу Меркель, уже не раз говорили о желании встретиться с представителями власти и оппозиции, но, по сути, от имени оппозиции встречаться не с кем. Одна уехавшая за границу Светлана Тихановская (второе место на выборах по версии власти) на полноценное представительство явно не тянет.

Минус 140 тысяч украинцев за полгода

Вчера Госстат Украины опубликовал демографические данные за первую половину 2020 года, из которых выяснилось, что население нашей страны за этот период сократилось на 140 тысяч человек.

Это не сенсация – все мы знаем, что украинцев становится все меньше. Однако в разные периоды это происходит разными темпами.

Так, в начале 2010-х годов темпы падения численности населения уменьшились. Последствия этого мы наблюдаем сейчас, когда в школах увеличилось количество учеников по сравнению с предыдущими годами. И всплеск рождаемости в период 2011-2013 годов показывает, что затормозить катастрофическое вымирание нации можно.

Никакого эксклюзивного рецепта для этого нет. Просто во времена Януковича были существенно подняты пособия по рождению детей плюс росла экономика и была стабильная политическая ситуация, что создавало у граждан уверенность в завтрашнем дне.

А потом к власти пришли политики, которые борются за величие нации, но не обращают внимание на ее вымирание. Пособия по рождению детей заморозили (несмотря на обесценивание гривны), экономика обвалилась, и плюс к этому начались эксперименты с здравоохранением, которые объективно ведут к ухудшению медицинского обслуживания населения.

Как следствие, в 2020-м на одного родившегося ребенка приходится двое умерших граждан. А если к этому добавить политику властей, уже седьмой год направленную на выдавливание трудоспособного населения за границу, то нетрудно представить, куда движется страна.