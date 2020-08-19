В столице Беларуси Минске около 17:00 по Киеву 18 августа приземлился самолет Ту-214 с бортовым номером RA-64523. Он принадлежит авиации Федеральной службы безопасности России.

Об этом говорят данные сервиса FlightRadar.

Как показано на FlightRadar, борт вылетел из Внуково около 16:00 по Киеву и приземлился в национальном аэропорту Минска через час с небольшим.

Как предполагают журналисты, на самолете может перемещаться директор ФСБ Александр Бортников. Так, в феврале 2015 года борт RA-64523 приземлился в Вашингтоне, и тогда же пресса написала о визите Бортникова в столицу США.

Упомянутый Ту-214В был передан ФСБ в 2013 году.

Как сообщала "Страна", в ходе телефонного разговора 16 августа Путина и Лукашенко российский лидер подтвердил готовность оказать военную помощь Беларуси при первом запросе.

Мы также рассказывали, что происходило с белорусскими протестами во вторник, 18 августа.